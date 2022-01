Projekt VfB: Einer hätte in Fallersleben sofort für zehn Jahre unterschrieben

Kapitän Kris Behrens machte den Anfang, Christan Lopez und Dave Schmidt sowie Trainer Mike Knobbe und Timon Wilken zogen nach, jetzt ist also auch klar, dass Schroeter und Ranogajec bleiben. "Tim und Vlatko wecken Begehrlichkeiten im Umland, da sind wir froh, für die Zukunft ein schönes Paket geschnürt zu haben. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir nächstes Jahr nicht schon wieder loslaufen müssen, dass wir etwas aufbauen können. Man merkt, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen", so Knobbe.

Ex-Nationalspieler hat beim VfB seine Heimat gefunden

Wie schnell das gehen kann, zeigt das Beispiel Ranogajec. Der kroatische Ex-Jugend-Nationalspieler war für Wacker ein "Königstransfer", kam Ende Mai. Ein gutes halbes Jahr später zeigt sich, dass es bei beiden Seiten passt. "Vlatko hat gesagt, dass für ihn kein anderer Klub infrage kommt, er hat bei uns seine Heimat gefunden", so Wacker.

Knobbe, schätzt den 27-jährigen Rechtsaußen sehr. "Auf seiner Position gibt es wenig Besseres in den Klassen, die wir bereisen. Außerdem hat er einen Top-Charakter. Er hat zu mir gesagt, dass er auch für zehn Jahre unterschreiben würde. Da habe ich gesagt, mach erst mal drei", schmunzelt der Trainer, der auch von Schroeter in höchsten Tönen spricht.

300 PS im Arm

"Tim ist ein ähnlicher Typ. Sehr ruhig", so Knobbe. Was ihn aber nicht an explosiven Würfen hindert. "Er ist eine absolute Waffe im linken Rückraum", so Wacker. Knobbe dazu: "Er hat 300 PS im Arm. Manchmal kann er noch nicht richtig damit umgehen, weiß gar nicht, was für eine Gabe er da hat. Er wird noch besser werden. Wir arbeiten daran, dass er das Fadenkreuz noch einstellt, denn wenn das Ding aufs Tor kommt, wird es für jeden Torwart schwer."

Was noch im Paket Schroeter enthalten ist: Ein trotz seiner zwei Meter Größe dynamischer Hüne mit Ausstrahlung, der in der Abwehr auch im Mittelblock spielen kann. "Für einen Trainer ist so etwas immer sensationell gut", sagt Knobbe.