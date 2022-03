Protest-Aktion bei Everton-Sieg gegen Newcastle: Zuschauer bindet sich an Pfosten fest

Eine ungewöhnliche Protest-Aktion hat zur kurzzeitigen Unterbrechung des Premier-League -Spiels zwischen dem FC Everton und Newcastle United geführt. Ein Mann machte sich während der zweiten Halbzeit mit einem Kabelbinder an einem Torpfosten fest.

Er trug ein Shirt mit der Aufschrift "Just Stop Oil". Ordner und Rettungskräfte lösten die Verbindung, mit der sich der Mann am Hals an den Pfosten gebunden hatte. Das Spiel im Liverpooler Goodison Park wurde beim Stand von 0:0 fortgesetzt.