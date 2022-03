Protest gegen Katar: Norwegische Verbandspräsidentin Klaveness verzichtet auf WM-Konferenz

Die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness hat aus Protest gegen den Ausschluss von Medien ihre Teilnahme an einer Konferenz zu Arbeiterrechten im WM-Gastgeberland Katar abgesagt. Das teilte der norwegische Verband NFF am Mittwoch mit. Klaveness wollte der Mitteilung zufolge eigentlich an der Konferenz und einer Podiumsdiskussion unter der Schirmherrschaft der internationalen Bau- und Holzarbeiter-Gewerkschaft BHI teilnehmen. Dabei seien auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und der Weltverband FIFA vorgesehen gewesen. Anzeige

Die Organisation erledige "einen wichtigen Job" für ausländische Arbeiter, sagte Klaveness. "Aber wenn der Mangel an freier Presse ein großer Teil der Herausforderungen in Katar und mehreren anderen Ländern ist, können wir nicht an einer Konferenz und einer Podiumsdiskussion teilnehmen, bei denen den Medien der Zugang verwehrt wird." Den Wünschen einiger Spieler danach hätten von der BHI nicht entsprochen werden dürfen, betonte die frühere Nationalspielerin Klaveness. Die Gewerkschaft war für eine Stellungnahme angefragt.