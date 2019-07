Erst Protest, dann das große Aufatmen: Sprintstaffel mit Leipziger Schulte und Almas erringt Gold

Gävle. Gold für die 4x100-Meter-Staffel der Männer am Sonntagabend bei den U23-Europameisterschaften im schwedischen Gävle – und mittendrin zwei Leipziger. Marvin Schulte vom SC DHfK und der Wahl-Messestädter Deniz Almas (VfL Wolfsburg) gehörten an zweiter und dritter Position zum siegreichen Quartett, das in 39,22 Sekunden einen Start-Ziel-Sieg nach Hause lief. Allerdings musste das Team nach dem Zieleinlauf über eine Stunde lang um den Titel zittern. Denn die Stab-Übergabe beim letzten Wechsel erfolgte spät und knapp – folgerichtig legten die viertplatzierten Italiener Protest ein.