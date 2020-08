Proteste spitzen sich nach Messi-Beben zu: Polizei stoppt aufgebrachte Barca-Fans auf Stadiongelände 

Die Wut über einen FC Barcelona ohne Lionel Messi entlud sich noch in der Nacht. Entsetzte Fans der Katalanen zogen in ihren rot-blauen Trikots vor das Camp Nou und forderten erneut lautstark den Rücktritt von Klub-Präsident Josep Bartomeu. Dass Messi nach 20 Jahren den Verein verlassen will, in dem er zum sechsmaligen Weltfußballer und für manche zum "Größten aller Zeiten" gereift ist, trifft die Barça-Anhänger nach einer sportlich maßlos enttäuschenden Saison ohne Titel mitten ins Herz.