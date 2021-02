Provokation vor dem Derby: Braunschweiger Autokorso fährt durch Hannovers Innenstadt

Am Samstag (ab 13 Uhr hier im SPORTBUZZER-Liveticker) ist Hannover 96 zu Gast bei Erzrivale Eintracht Braunschweig. Vor der Partie im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße haben sich einige Fans der Löwen auf den Weg in die Landeshauptstadt gemacht - und sind in einem Autokorso hupend und mit blau-gelben Fahnen durch die hannoversche Innenstadt gefahren.

Anfeuern ohne Erlaubnis

Schon unter der Woche hatten die Fans der Löwen für Aufsehen gesorgt. Ohne Erlaubnis haben sich rund 200 Anhänger der Eintracht im Stadion versammelt und zu Teilen der Mannschaft gesprochen. Wie genau die Fans auf das Klubgelände gelangt sind, ist nicht klar.