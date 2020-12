Bericht: Spiel zwischen Paris St. Germain und Basaksehir Istanbul nach Rassismus-Vorwürfen abgebrochen und neu angesetzt

Das Champions-League-Spiel zwischen Paris St. Germain und Basaksehir Istanbul ist nach Rassismus-Vorwürfen gegen den Vierten Offiziellen offenbar für abgebrochen erklärt worden. Dies berichteten französische Medien am späten Dienstagabend übereinstimmend. Demnach wurde die Partie für Mittwoch um 18.55 Uhr mit einem anderen Schiedsrichtergespann neu angesetzt. Von der UEFA gab es zunächst kein offizielles Statement. Sportlich hat die Begegnungen fast nur noch statistischen Wert. PSG steht bereits als Achtelfinal-Teilnehmer fest, kann sich in der Gruppe H aber noch an RB Leipzig vorbei auf den ersten Platz schieben. Istanbul ist ausgeschieden und wird die Gruppe auf dem letzten Platz abschließen.

