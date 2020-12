Partie in Paris vor Abbruch? Spieler von Basaksehir Istanbul protestieren und verlassen den Platz

Auf Twitter postete Basaksehir nach Verlassen des Platzes das Logo der Anti-Rassismus-Kampagne der UEFA und schrieb dazu "No to Racism". PSG twitterte derweil, dass die Spieler des Gegners das Feld verlassen und sich in die Kabinen zurückgezogen hätten. Die Pariser Profis seien ihren Kollegen daraufhin gefolgt. Weitere offizielle Angaben zu den Vorgängen gab es zunächst nicht.