PSG schnappt RB Leipzig den Gruppensieg weg: Neymar-Gala bei Fortsetzung des Skandalspiels

Auf den Tribünen waren zudem zwei Anti-Rassismus-Banner mit den Wappen der beiden Klubs angebracht worden. Die Spieler wärmten sich in Hemden, die ebenfalls die Logos der Teams sowie die Aufschrift "NO TO RACISM" trugen, auf. In einem solchen Shirt verfolgte auch Pierre-Achille Webo die Geschehnisse. Der frühere kamerunische Nationalspieler und heutige Basaksehir-Assistenztrainer hatte am Dienstag in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen, durfte am Mittwoch aber dennoch auf Bank Platz nehmen. Die UEFA setzte seine Strafe aus.