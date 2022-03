PSG von Benzema-Hattrick "gekreuzigt": Internationale Pressestimmen zur Real-Show gegen Paris

AS: "Real Madrid ist eine andere Welt, Benzema jetzt historisch. Glorreiche Leistung und Hattrick des Franzosen, um in einer K.o.-Runde, die Mbappé bis dahin entschieden hatte, eine Wende herbeizuführen."

Frankreich

L’Équipe: "Irrational. Vor zwei Jahren Finalist, letzte Saison Halbfinalist, jetzt scheidet PSG im Achtelfinale aus der Champions League aus. Es ist eine herbe Enttäuschung für den Verein, der nach dem Hinspiel (1:0) in Führung lag und zur Pause führte (1:0), dominant war und die Zeit auf seiner Seite hatte. Aber PSG brach in der zweiten Halbzeit zusammen und erinnerte in geringerem Maße an eine andere spanische Katastrophe, die vor fünf Jahren gegen Barcelona zur gleichen Phase des Wettbewerbs geschah (4:0, 1:6). Karim Benzemas Hattrick kann nicht alles erklären."

Le Parisien: "Und Paris hat sich selbst sabotiert... Nach dem Führungstreffer durch Kylian Mbappé ging der Hauptstadt-Klub am Mittwochabend völlig unter. Die Mannschaft wurde durch einen Hattrick von Karim Benzema gekreuzigt und verließ die Champions League durch die Hintertür und wurde mit Lächerlichkeit überhäuft."

Le Figaro: "Ein außergewöhnlicher Benzema vergräbt ein PSG, das sich wieder einmal beugt. Die Champions League ist für PSG vorbei."

Sport: "PSG treibt Harakiri und schenkt Benzema die Wende. Real Madrid steht im Viertelfinale der Champions League, nachdem es eines dieser europäischen Comebacks hingelegt hat, an die es sich so gerne erinnert. Ein monumentales Versagen von PSG. Der Alptraum von Messi in der Champions League geht weiter. Ein schwarzer Abend."