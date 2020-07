PSG bestätigt: Mbappé erleidet Verstauchung - Einsatz in der Champions League in Gefahr

Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain hat sich beim französischen Pokalfinale gegen AS Saint-Etienne nicht wie befürchtet eine Knöchelfraktur zugezogen. Das bestätigte PSG am Samstagnachmittag in einer offiziellen Stellungnahme. Stattdessen erlitt der 21-Jährige nach einem Foulspiel eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks, wie der Verein mitteilte. Innerhalb der nächsten 72 Stunden soll es weitere Untersuchungen geben. Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest.

Mbappé war zuvor im Amerikanischen Krankenhaus im Pariser Vorort Neuilly untersucht worden. Mbappé war nach seiner Auswechslung als direkte Folge der Verletzung an Krücken in den Innenraum des Stade de France zurückgekehrt, wo Paris gegen Saint-Etienne mit 1:0 gewinnen konnte. Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer erlitt Vereinsangaben zufolge eine Hüftprellung und muss vier bis fünf Tage pausieren. Der 23-Jährige war bereits in der 20. Minute ausgewechselt worden.

