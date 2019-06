PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi schießt gegen Neymar: "Niemand hat ihn gezwungen"

Beim französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain verdichten sich die Wechselgerüchte um den brasilianischen Stürmer Neymar. "Niemand hat ihn gezwungen, hier zu unterschreiben, niemand hat ihn gedrängt", sagte Vereinschef Nasser Al-Khelaïfi in einem Interview des Fachmagazins France Football. "Natürlich gibt es Verträge, die zu respektieren sind, aber wichtiger wird in Zukunft die absolute Bindung an unser Projekt sein."