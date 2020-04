PSG-Coach Tuchel distanziert sich von neuer Biografie: Fehlgeleitete SMS an BVB-Sportdirektor Zorc enthüllt

Erstmals seit dem 25. Mai 2019 meldete sich am Mittwoch Thomas Tuchel bei Twitter zu Wort. Dort schrieb der Trainer des französischen Topklubs Paris Saint-Germain : "Weil mich aktuell immer mehr Leute darauf ansprechen…: Nein, ich habe das Buch „Thomas Tuchel - Die Biografie“ weder in Auftrag gegeben, noch daran mitgearbeitet. Ebensowenig ist es von mir autorisiert. Bleibt gesund - TT".

Hintergrund: In Deutschland ist die Biographie über den 46-Jährigen gerade auf den Markt gekommen, verfasst von den Journalisten Daniel Meuren und Tobias Schächter. Bei Tuchel scheint sie nicht sonderlich gut anzukommen. Vor allem eine Anekdote ist besonders brisant: Angeblich soll dem damaligen Trainer von Borussia Dortmund eine peinliche SMS-Panne unterlaufen sein. Bei einer Klausur auf Sylt habe sich der BVB-Coach demnach kritisch über Sportdirektor Michael Zorc und Nachwuchschef Sven Mislintat ausgelassen, formuliert als Kurznachricht - und eigentlich adressiert an seinen Berater Olaf Meinking.

Tuchel-Berater Meinking: "Er war noch nie auf Sylt"

Doch Tuchel schickte die SMS versehentlich an Zorc - was beim Sportdirektor sicherlich nicht wirklich gut angekommen sein wird. Die Bild hakte bei Berater Meinking nach, der erklärte: "Ich kann nur sagen: Thomas war in seinem Leben noch nie auf Sylt." Die fehlgeleitete Nachricht soll es trotzdem gegeben haben, auch wenn es so scheint, dass die Umstände falsch wiedergegeben worden sind.