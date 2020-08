Corona-Verdacht bei PSG: Zwei Spieler von Tuchel-Team womöglich infiziert

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat zwei Corona-Verdachtsfälle gemeldet. Zwei Spieler stünden unter Verdacht, sich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt zu haben, teilte der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel am Montag auf Twitter mit. Der Gesundheitszustand der zwei nicht näher genannten Spieler sei beruhigend. Die Betroffenen unterlägen bereits dem entsprechenden Gesundheitsprotokoll.

PSG hatte am Sonntag vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen FC Bayern München mit 0:1 verloren. Der Verein soll am 10. September sein erstes Saisonspiel in der Ligue 1 gegen RC Lens spielen. Innerhalb der französischen Top-Liga waren bereits mehrere Corona-Fälle bei Vereinen bestätigt worden.