Nach Champions-League-Aus: PSG-Fans beschimpfen Stars beim Training

Das ging ordentlich nach hinten los! Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester United hat Paris Saint-Germain am vergangenen Sonntag zu einer öffentlichen Trainingseinheit eingeladen, um sich mit den eigenen Fans nach der Pleite auszusprechen. Der Versuch, sich mit den Anhägern zu versöhnen scheiterte allerdings gänzlich - eine Pariser Ultra-Gruppierung rastete komplett aus und beleidigte die eigenen Spieler.

Niemand scheitert in der Champions League so spektakulär wie PSG - das musste auch Thomas Tuchel schmerzlich erfahren. ©

Die Beschwerden von rund 500 PSG-Anhängern mussten sich die Stars um Kylian Mbappé, Edinson Cavani und Ángel Di Maria auf dem Trainingsgelände am Prinzenpark-Stadion anhören. In den sozialen Netzwerken machten erschreckende Videos die Runde, in denen die Pariser Ultras die Spieler als "Bande von Bastarden" bezeichnen - auf den Rängen wurden immer wieder Rauchbomben und Bengalische Feuer gezündet. Bereits am Freitag zierten Schriftzüge wie "Beschämend", "Ohne Rückgrat" und "Respektiert uns!" einige Plakate auf dem Gelände, die von den wütenden Anhängern aufgehängt wurden.

Bitteres CL-Aus gegen Manchester United

Am vergangenen Mittwoch hatte der französische Fußballmeister in einer dramatischen Partie überraschend das Viertelfinale der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel unterlag den Gästen aus Manchester mit 1:3 (1:2). Das Hinspiel hatten die Pariser mit 2:0 in Old Trafford gewonnen. Marcus Rashford verwandelte in der Nachspielzeit einen umstrittenen Foulelfmeter zum Endstand (90.+4).