Der Bayern-Plan für die Wende gegen PSG: So muss das Team von Hansi Flick spielen

Nach dem 2:3 im Hinspiel vor einer Woche braucht der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain am Dienstag (21 Uhr) einen Sieg mit mindestens wohl zwei Toren Vorsprung, damit der Traum von der Titelverteidigung in der Champions League am Leben gehalten werden kann - ein 3:2 würde für die Verlängerung reichen, ein 4:3 oder ein höherer Sieg mit einem Treffer Vorsprung für den direkten Einzug ins Halbfinale. So oder so: Der deutsche Rekordmeister benötigt im Rückspiel in der französischen Hauptstadt reichlich Tore. Anzeige

Laut Thomas Müller, der am Tag vor der zweiten Partie der Final-Auflage von 2020 im Rahmen der Pressekonferenz Rede und Antwort stand, wird es auf die "Risikoabwägung in den einzelnen Situationen" ankommen. "Wir werden nicht von Anfang an mit der Brechstange agieren, aber schon auf ein frühes Tor drängen", gibt der 31-Jährige als Marschroute aus. Im Hinspiel hatte Müller eines der beiden Bayern-Tore zur knappen Niederlage beigesteuert, Eric Maxim Choupo-Moting war ebenfalls erfolgreich.

Müller hofft auf ähnlich viele Chancen im Rückspiel

Die mangelnde Effizienz vor des Gegners Gehäuse im ersten Viertelfinal-Duell münzt der ehemalige DFB-Stürmer in eine positive Erkenntnis um. "Wir wären froh, wenn wir wieder die Vielzahl an Abschlüssen bekämen", so Müller. Es käme darauf an, in Detailsituationen anders zu entscheiden und die Kaltschnäuzigkeit zu erhöhen.

Taktische Einblicke gewährte am Montag auch Trainer Hansi Flick, der sich von seiner Mannschaft erhofft, dass sie die Pariser "zu Fehlern zwingt". Nach Ansicht des Coaches gehe es in diesem Spiel um eine gute Restverteidigung, die Angriffe von Kylian Mbappé, Neymar und Co. Angriffe über die Außen zu steuern und den kurzen Weg zum Tor über die Mitte nicht zu ermöglichen. Flicks Konzept: "Druck auf den Ball und das Zentrum dicht machen."

Um den Pariser Superstars Mbappé und Neymar die Spielfreude zu rauben, braucht es die richtigen taktischen Mittel. Und in diesem Bereich lag der Tabellenführer der Bundesliga zuletzt hin und wieder im Hintertreffen - zumindest auf dem ganz hohen Niveau. Sky-Experte Lothar Matthäus führt die Defensivprobleme des FCB auf die taktische Ausrichtung der Flick-Elf zurück, wie er im kicker-Interview verraten hat. "Bayern geht viel Risiko im Aufbauspiel, Fehlpässe werden dadurch zur Gefahr", analysiert der Rekordnationalspieler. Paris habe die Schwächen der Bayern mit Qualität und Schnelligkeit gekontert.

So wollen die Bayern Kylian Mbappé aus dem Spiel nehmen

Vor dem Rückspiel pflichtete Müller dem Ex-Bayern-Profi bei - anhand des Beispiels Mbappé: "Kylian ist sehr gefährlich und mit unserer Spielweise entsteht dieser Raum. Es geht darum, dass er nicht allein in diesem Raum sein kann und er muss Druck bekommen." Es ist, wie der Offensivspieler treffend formuliert, letztlich eine Risikoabwägung. Für die Wende in Paris braucht es Dienstagabend den perfekten Spagat zwischen Kaltschnäuzigkeit und Disziplin in der Rückwärtsbewegung. Und noch eine Komponente dürfte laut Müller von großer Bedeutung sein: "Wir sind am Ende auch vom Spielglück abhängig."

Die Debatte um Flick und Salihamidzic