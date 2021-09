PSG-Generalsekretär Melero wehrt sich gegen Aussagen von La-Liga-Chef Tebas: "Beleidigend und diffamierend"

Der französische Topklub Paris Saint-Germain wehrt sich gegen die Spitzen des streitbaren spanischen Ligachefs Javier Tebas. In einem Protestbrief, aus dem am Mittwoch die Nachrichtenagentur AP zitierte, schreibt PSG-Generalsekretär Victoriano Melero von "beleidigenden und diffamierenden Äußerungen". Tebas greife "die Spieler direkt und respektlos an, einfach weil sie sich entschieden haben, Ihren Wettbewerb zu verlassen, während Sie gleichzeitig die Vorteile dieser weltbesten Spieler bis vor Kurzem zur Förderung Ihrer Liga voll ausgenutzt haben".

