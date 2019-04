Französische Medien: Zukunft von Julian Draxler bei Paris Saint-Germain ungewiss

Eigentlich hat Julian Draxler in der französischen Hauptstadt allen Grund zum Feiern. Der deutsche Nationalspieler wurde am Sonntag mit Paris Saint-Germain zum zweiten Mal in Folge Meister der Ligue 1. Doch seine Freude könnte bald einen Dämpfer bekommen. Laut einem Bericht der L'Equipe steht Draxler bei PSG vor dem Aus. Der Grund seien demnach neue Stars, für die der ehemalige Spieler vom FC Schalke und vom VfL Wolfsburg weichen soll - der Klub erhoffe sich eine hohe Ablöse.

In der vergangenen Woche drückte Draxler noch seine Verbundenheit zu den Parisern aus. "Ich bin hier sehr glücklich, nicht wegen des Geldes, ich liebe meine Teamkollegen hier, ich lebe auch sehr gerne in Paris." Auch eine Vertragsverlängerung zog der Ex-Schalker in Erwägung. "Ich weiß nicht, ob der Klub mich behalten will, aber ich bin offen dafür. Wenn der Klub kommt und zu mir sagt: ‚Wir können über eine Verlängerung reden‘, warum nicht?" PSG sehe den Mittelfeldspieler laut eines Berichtes allerdings nicht als unersetzbar an.

25 ehemalige PSG-Spieler und was aus ihnen wurde Sie waren die Superstars von Paris St.-Germain: Ronaldinho, David Beckham und Zlatan Ibrahimovic spielten für den Klub aus Frankreich - das machen sie heute! ©

Anzeige

LESENSWERT

Im Januar 2017 wechselte Draxler für satte 36 Millionen Euro in die französische Hauptstadt. Seitdem bestritt er 112 Spiele, in denen er auf 20 Treffer kommt. In der laufenden Saison war der Nationalspieler zwischenzeitlich in der Startelf der Franzosen gesetzt. Nach seiner Verletzung im März tat er sich unter Trainer Thomas Tuchel immer wieder schwer. Im entscheidenden Meisterschaftsspiel gegen die AS Monaco stand der 25-Jährige gerade einmal 14 Minuten auf dem Platz. Sein Vertrag bei PSG läuft offiziell noch bis 2021.

ANZEIGE: Hoodie und T-Shirt mit deinem Vereinsnamen! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.