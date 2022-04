PSG mit zwei Dreierpacks zum Kantersieg: Neymar und Kylian Mbappé sorgen für Paris-Gala

Titelfavorit Paris Saint-Germain hat mit einem Kantersieg den nächsten Schritt zur französischen Meisterschaft gemacht. Dank der beiden Dreierpacks der Superstars Neymar und Kylian Mbappé gewann PSG am Samstagabend bei Clermont Foot 6:1 (2:1) und bleibt souveräner Tabellenführer der Ligue 1.

Für den bereits im Champions-League-Achtelfinale an Real Madrid gescheiterten Hauptstadtklub trafen die überragenden Neymar (6. Minute/71./Foulstrafstoß/83.) und Mbappé (19./74./80.). Jodel Dossou hatte für Clermont vor der Pause verkürzt (42.).

Mit nunmehr 22 Saisonsiegen und 71 Punkten liegt PSG bereits 15 Zähler vor den Verfolgern Stade Rennes und Olympique Marseille (ein Spiel weniger). Nach schwierigen Wochen im März, als das Team von Trainer Mauricio Pochettino in der Königsklasse gescheitert war und eine 0:3-Liganiederlage gegen die AS Monaco hinnehmen musste, verlief der Start in den April deutlich positiver. Dem 6:1 über Clermont war vor einer Woche ein ähnlich klares 5:1 gegen den FC Lorient vorausgegangen.