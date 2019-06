PSG-Star Kylian Mbappé: "Ich möchte nicht der Beste aller Zeiten sein"

Kylian Mbappé vom französischen Meister Paris St. Germain will mit seinem Klub in den kommenden Jahren unbedingt in der Königsklasse triumphieren. "Es ist am wichtigsten, die Champions League zu gewinnen", sagte der französische Nationalspieler im Interview mit ESPN. Seine eigene Karriere will er für dieses Ziel hinten anstellen. "Ich möchte nicht der Beste aller Zeiten sein. Ich will stolz sein und mein Bestes geben. Alles zu geben, ist das, was ich will", so der Stürmer weiter.