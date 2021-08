Trikot-Wahnsinn und Sponsoren-Ansturm: Wie sich der Deal mit Lionel Messi für PSG rechnet

Nun ist die genaue Zahl am Donnerstagvormittag veröffentlicht worden: Laut übereinstimmenden französischen Medienberichten wird Lionel Messi bei Paris Saint-Germain exakt 41 Millionen Euro netto pro Saison verdienen. Falls er die Option auf eine dritte Spielzeit in der französischen Hauptstadt ziehen sollte (er soll seiner Frau bereits versprochen haben, spätestens 2024 nach Miami zum David-Beckham-Klub in die MLS zu wechseln), würde der argentinische Nationalspieler also insgesamt 123 Millionen netto einstreichen. Zudem, so teilte es PSG am Donnerstag mit, hat der 34-Jährige als Teil seines Vergütungspakets auch eine größere Zahl sogenannter Fan Tokens erhalten. Damit ist er und bleibt er der bestbezahlte Fußballer der Welt. In Paris bekommt er fünf Millionen netto mehr als sein Kumpel Neymar. Anzeige

Um zu erkennen, dass sich die spektakuläre Verpflichtung für die Vereinsoberen aus Doha trotzdem nicht nur sportlich sehr schnell lohnen wird, genügt ein Blick auf das Geschehen am Mittwoch rund um den Prinzenpark. Die Stadt der Liebe befindet sich in Euphorie. Tausende tummelten sich vor dem Stadion, um die Präsentation des neuen Stars zu erleben. Das neue Heimtrikot mit der Nummer 30 war erst eine Stunde erhältlich (für immerhin 180 Euro inklusive Beflockung für einen Erwachsenen), als die Abteilung Kommunikation des Pariser Klubs mitteilte, dass alle Trikots vergriffen seien. Allein im Fan-Shop auf der Champs-Elysées verkauft man 11.000 Shirts binnen fünf Stunden.

Nun müssen sich die Anhänger gedulden, um an das extrem begehrten Stück zu kommen. Spätestens bis zum Start der Gruppenphase in der Champions League Mitte September sollen die Lager wieder gefüllt sein. Als Neymar im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro den gleichen Weg wie nun Messi nahm und in Paris anheuerte, wurden 900.000 PSG-Trikots rund um die Welt verkauft. Bei Messi haben die Verantwortlichen noch größere Erwartungen in puncto Merchandising und Marketing. Nun hofft man auf mindestens das Doppelte, eher das Dreifache an Erlösen.

"Wenn Sie wüssten, wie viele Anrufe ich in den letzten 48 Stunden von etlichen internationalen Firmen erhalten habe, würden Sie mir nicht glauben", frohlockte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi in einer internationalen Medien-Runde: "Neue Sponsoren stehen bei uns bereits Schlange, sie wollen dank Leo alle mit uns Partnerschaften vereinbaren. Wir können uns die Hände reiben, aber wir wollen nichts überstürzen und bleiben ruhig. In rund zwei Wochen werden wir unsere neuen Sponsoren bekanntgeben." Aktuell hat PSG 31 Werbeverträge. Der Neueste heißt "Autohero" und kommt aus Deutschland. Mehr als ein Dutzend neuer Werbepartner sind demnächst zu erwarten und die Sponsoren, die bereits seit mehreren Jahren Partner sind, haben diese Woche angekündigt, ihre Verträge unbedingt bald verlängern zu wollen.

Al-Khelaifi hat auch verlauten lassen, dass der Prinzenpark, der vor fünf Jahren modernisiert wurde, mittlerweile zu klein (48.000 Plätze) für einen Spieler des Kalibers Messi geworden sei. "Wir brauchen dringend eine größere Arena und wir werden unser Stadion ausbauen und vergrößern", sagte er Le Parisien: "Alle großen europäischen Klubs wie Real Madrid, Bayern München, Manchester United und Juventus Turin verfügen über große Stadien mit 80.000 Plätzen. Je schneller wir es schaffen, desto besser.“ Immerhin wird Messi das neue moderne Trainingsgelände auf dem Camp des Loges in Saint-Germain-en-Laye (nordwestlich von Paris) Anfang 2023 miterleben. PSG wächst, wächst und wächst.