PSG macht nationales Quadruple perfekt: Tuchel-Team gewinnt Ligapokal nach Elfmeterschießen gegen Lyon

Trainer Thomas Tuchel hat mit Paris St.-Germain den Ligapokal gewonnen und damit auch den vierten nationalen Titel in dieser Saison perfekt gemacht. Das Starensemble um den brasilianischen Superstar Neymar siegte gegen Olympique Lyon im Stade de France von Paris Saint-Denis am Freitag mit 6:5 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Erst in der Vorwoche hatte Tuchel mit PSG den nationalen Pokal gewonnen, die Meisterschaft wurde dem Klub nach dem Saisonabbruch im Zuge der Corona-Pandemie zugesprochen. Zu Beginn der Saison gewann der Hauptstadtclub zudem den nationalen Supercup.