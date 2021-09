PSG fordert ManCity: Warum Lionel Messi gegen Pep Guardiola besonders unter Druck steht

Im Champions-League-Duell zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City (21 Uhr, DAZN) gibt es ein ganz besonderes Wiedersehen. PSG-Star Lionel Messi und ManCity-Coach Pep Guardiola feierten einst zusammen beim FC Barcelona große Erfolge. In diesem Sommer hatte Messi nach 21 Jahren den hoch verschuldeten Verein verlassen, auch über einen Wechsel zu Manchester City, wo Guardiola seit 2016 auf Titeljagd ist. war lange spekuliert worden. Doch der "kleine Floh" ging in die französische Hauptstadt. Anzeige

Messi spielte in den gemeinsamen Jahren beim FC Barcelona (2009 bis 2012) insgesamt 219 Mal unter Guardiola, schoss 211 Tore und bereitete 94 Treffer vor. Gemeinsam gewann das Duo zwei Mal die Champions League, drei Mal die nationale Meisterschaft und zwei Mal die Copa del Rey. Insgesamt holten Messi und Pep zusammen 14 Trophäen. Eine so erfolgreiche Beziehung im Profi-Fußball gab es bis dato nur selten. Doch eine Wiedervereinigung dieses Pärchens ist durch den Wechsel des argentinischen Superstars nach Paris in weite Ferne gerückt.

"Ich empfinde unglaubliche Dankbarkeit für den außergewöhnlichsten Spieler, den ich in meinem Leben je gesehen habe", sagte Guardiola vor wenigen Monaten: "Zu sehen, was er mit dem Ball machen kann. Tag für Tag, Spiel für Spiel hat er etwas Einzigartiges gemacht. Ich kann ihm nur dafür danken, dass er Barca auf ein anderes Level gehoben hat, mit seinen Kollegen dafür gesorgt hat, dass Barcelona die Welt für ein Jahrzehnt dominiert." Bei der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel adelte der ManCity-Coach den Weltstar erneut. "Was er in seiner Karriere erreicht hat, ist mehr als außergewöhnlich", sagte Guardiola.

Messi und Pep – es ist das dritte Wiedersehen in der Königsklasse nach der gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona. In den bisher zwei Spielen gegen den spanischen Star-Trainer erzielte Messi vier Tore. Das war in der Saison 2016/2017. Die Gegenwart verspricht nicht so eine spektakuläre Vorstellung wie vor fast fünf Jahren. Der 34-Jährige ist bei PSG bisher überhaupt nicht angekommen. Und er steht unter Druck.

Zuletzt quittierte er seine Auswechslung im Spiel gegen Lyon mit entsprechender Miene gegenüber Coach und Landsmann Mauricio Pochettino. In den beiden darauffolgenden Partien fiel Messi mit einer Verletzung im linken Knie aus. Eine Untersuchung hatte nachträglich Anzeichen von Blutergüssen am Knochen ergeben. Jetzt deutet alles auf ein Comeback hin. Gelingt ausgerechnet gegen Guardiola der erste Glanz-Moment im PSG-Dress?