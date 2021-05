PSG-Boss Al-Khelaifi erteilt Transfer-Absage: Superstar Kylian Mbappé "wird bleiben"

Nach der Vertragsverlängerung mit Neymar befinden sich die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain auch in Gesprächen mit Kylian Mbappé. "Er wird bleiben. PSG-Spieler bleiben bei PSG. Wir haben schon eine Mannschaft aufgebaut. Wir sind sehr entspannt in dieser Angelegenheit“, machte PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi im Gespräch mit dem französischen TV-Sender Canal+ deutlich. Der Vertrag des 22-jährigen Stürmers läuft im Sommer 2022 aus.

Gerüchte über einen möglichen Abgang des Offensivstars gab es in den vergangenen Monaten immer wieder. Spielerberater Bruno Satin aus Frankreich erklärte vor wenigen Tagen, dass er Informationen habe, wonach Mbappé und seine Familie eine Vereinbarung mit Real Madrid hätten. Gegenüber Canal+ schloss Satin auch eine ablösefreien Wechsel des Stürmers im Sommer 2022 nicht aus. "Die Geschichte hat uns gelehrt, dass wenn die Verantwortlichen oder Doha nicht wollen, dass ein Spieler geht, sie ihn so lange bleiben lassen, bis er ihnen nicht mehr gehört", so Satin.

Mbappé lässt sich von seiner Familie beraten, sprach zuletzt Ende Januar öffentlich über seine Vertragssituation und verwies dabei auf Gespräche mit PSG. "Das ist wirklich eine reifliche Überlegung. Ich habe keine Lust, einen Vertrag zu unterschreiben, und ein Jahr später zu sagen, dass ich gehen möchte, weil ich den Vertrag eigentlich gar nicht unterschreiben wollte", sagte er in einem Interview mit TV-Sender Téléfoot. Mbappé betonnte, er sei sehr glücklich in Paris und fühle sich sehr wohl. "Aber ich möchte darüber nachdenken, was ich die nächsten Jahre machen möchte, wo ich sein will. Ja, ich muss bald eine Entscheidung treffen, aber ich bin mitten in meinem Entscheidungsprozess", erklärte der Nationalspieler Frankreichs.