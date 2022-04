PSG stößt Tor zur Meisterschaft weit auf: Neymar und Mbappé schießen Paris zum Sieg im Spitzenspiel

Spitzenreiter Paris Saint-Germain hat seinen Vorsprung am 32. Spieltag der französischen Ligue 1 weiter ausgebaut. PSG siegte am Sonntag im Top-Spiel gegen den Tabellenzweiten Olympique Marseille mit 2:1 (2:1) und hat nun schon 15 Punkte Vorsprung. Damit steht der in der Champions League früh ausgeschiedene ambitionierte Klub sechs Spieltage vor Schluss zumindest unmittelbar vor dem nächsten Meistertitel. Marseille hatte zuvor acht Pflichtspielsiege in Serie gefeiert.

