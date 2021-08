Messi, Neymar, Mbappé und Co.: Das ist die neue Top 11 von Paris Saint-Germain 

Mit der Verpflichtung von Lionel Messi hat sich Paris Saint-Germain selbst die Krone aufgesetzt. Ein Blick auf den Kader des Ligue-1-Klubs genügt, um zu erkennen, dass das Star-Ensemble der Pariser europaweit seinesgleichen sucht. Nach dem verpassten Meistertitel in der Vorsaison möchte PSG mit klangvollen Neuzugängen wie Torwart Gianluigi Donnarumma, Innenverteidiger Sergio Ramos und nicht zuletzt dem sechsmaligen Weltfußballer Messi die Vormachtstellung in Frankreich zurückerobern - und auch international für Furore sorgen. Anzeige

Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino ist gespickt mit Weltstars und gibt auch in Sachen Marktwerte im internationalen Vergleich die Richtung vor. Aber: Im Gegensatz zu Weltrekord-Transfer Neymar vor vier Jahren (222 Millionen Euro) kam Messi ablösefrei vom FC Barcelona zum Vorzeigeklub Frankreichs. Der SPORTBUZZER hat eine Top 11 mit den größten Stars des aktuellen PSG-Kaders zusammengestellt, die aufgrund der Qualitäten des französischen Spitzenteams mit einer offensiven Ausrichtung aufwartet – eine Mannschaft, die wie eine Weltauswahl klingt. "Die Galaktischen sind geboren", kommentiert die spanische Zeitung Marca.

PSG-Top-11: Von Donnarumma über Neymar und Mbappé bis Messi

Gianluigi Donnarumma (22 Jahre, Marktwert: ca. 65 Mio. Euro)

Italiens Europameister-Trainer Roberto Mancini bezeichnete Donnarumma nach dem Titelgewinn gegen England als "besten Torhüter der Welt" und "unüberwindbaren Elfmeter-Magier". Ab sofort soll der Keeper möglichst viele "unhaltbare" Bälle im PSG-Tor entzaubern. Der erst 22-Jährige, der bereits mit 16 sein Serie-A-Debüt feiern durfte, kam zu dieser Saison ablösefrei vom AC Mailand.

Marquinhos (27 Jahre, Marktwert: ca. 75 Mio. Euro)

Der Brasilianer gehört inzwischen zum Inventar von Paris Saint-Germain. 2013 wechselte Marquinhos von der AS Rom nach Frankreich. Ein Transfer, der sich auszahlen sollte, denn der 27-Jährige hat für mehr Stabilität in der Defensive gesorgt. Randnotiz: Vor dem Copa-Finale zwischen Brasilien und Argentinien (0:1) im Juli hatte Marquinhos von Messi geschwärmt und ihn als "Biest" bezeichnet. Ab sofort machen die beiden Südamerikaner gemeinsame Sache.

Presnel Kimpembe (25 Jahre, Marktwert: ca. 40 Mio. Euro) Der französische Nationalspieler ist als Kapitän in die neue Saison gestartet. In einer Dreierkette wäre der Weltmeister von 2018 neben Marquinhos und Sergio Ramos gesetzt. Kimpembe stammt aus der eigenen Jugend und besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2024. Für PSG kommt der 25-Jährige bereits auf 182 Einsätze. Vor wenigen Wochen gab es noch Gerüchte über einen möglichen Abgang in Richtung FC Chelsea. Doch der zentrale Verteidiger möchte sich bei PSG gegen die starke Konkurrenz behaupten.

Sergio Ramos (35 Jahre, Marktwert: ca. 10 Mio. Euro)

Real Madrid ohne Sergio Ramos in der Innenverteidigung galt gut 15 Jahre lang als undenkbar - bis zu dieser Saison. Der inzwischen 35-jährige Spanier wollte nach gescheiterten Vertragsgesprächen noch einmal eine neue Herausforderung annehmen und stieß in der französischen Hauptstadt auf offene Ohren. Problem für Ramos: Er fehlt zunächst einmal verletzt.

Achraf Hakimi (22 Jahre, Marktwert: ca. 60 Mio. Euro)

Geht es nach den getätigten Ablösezahlungen ist nicht etwa der ablösefrei verpflichtete Messi, sondern Achraf Hakimi der Königstransfer der Pariser. Mindestens 60 Millionen Euro ließ sich Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi die Dienste des Marokkaners kosten, der trotz seines noch jungen Alters damit hinter sämtliche Top-Ligen Europas einen Haken machen kann. Hakimi spielte zuvor in Spanien (Real), Deutschland (BVB) und zuletzt in Italien (Inter).

Marco Verratti (28 Jahre, Marktwert: ca. 55 Mio. Euro)

Neben Neuzugang Donnarumma hat Paris mit Marco Verratti einen weiteren frischgebackenen Europameister in seinen Reihen. Dieser steht bereits seit 2012 bei PSG unter Vertrag, feierte in dieser Zeit unter anderem sieben Meistertitel. Seine Verletzung am rechten Knie, die sich der Italiener im Saisonendspurt zugezogen hatte, ist inzwischen abgeklungen.

Georginio Wijnaldum (30 Jahre, Marktwert: ca. 30 Mio. Euro)

Lange Zeit standen der FC Bayern und der FC Barcelona dem Vernehmen nach in der Gunst des Niederländers weit oben. Letztendlich entschied sich Georginio Wijnaldum (kam ablösefrei vom FC Liverpool) jedoch für eine neue Herausforderung in Paris. Den Ausschlag soll nicht zuletzt Trainer Pochettino gegeben haben.

Juan Bernat (28 Jahre, Marktwert: ca. 16 Millionen Euro) In einem System mit Dreierkette und zwei defensiv- sowie offensivstarken Außenbahnspielern wäre der Ex-Spieler des FC Bayern wohl gesetzt - seine ärgsten Konkurrenten auf dieser Position sind Abdou Diallo bei einer defensiven Variante und Layvin Kurzawa als direkter Ersatz. Einen "Scheißdreck", wie Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß die Leistungen von Bernat in München bezeichnet hatte, spielt der Spanier in Paris ganz sicher nicht. Der 28-Jährige rutscht wohl nach seinem Kreuzbandriss im September 2020 im kommenden Monat wieder ins Aufgebot. Coach Pochettino will laut der spanischen Zeitung Sport auf Bernat setzen, da Wunschspieler Theo Hernandez aus finanziellen keine Option mehr sei. Beim Messi-Start in Paris steht zunächst wohl Ex-BVB-Profi Diallo auf dem Platz.

Neymar (29 Jahre, Marktwert: ca. 100 Mio. Euro)

Für irrwitzige 222 Millionen Euro heuerte Neymar im August 2017 bei Paris Saint-Germain an, nachdem er zuvor vier Jahre im Trikot des FC Barcelona aufgelaufen war. Der Transfer-Weltrekord, der bis heute Bestand hatte, sorgte weltweit für Irritationen. Der Traum von einem Champions-League-Titel in der "Ära Neymar" wurde für PSG noch nicht wahr. Nach der Verpflichtung von Messi dürfte es um den Brasilianer zunächst etwas ruhiger werden.

Lionel Messi (34 Jahre, Marktwert: ca. 80 Mio. Euro)

Tränen zum Abschied vom FC Barcelona, dem er nach 21 Jahren den Rücken kehrte. Und viele PSG-Fans am Pariser Flughafen, die gebannt auf die Ankunft des neuen Superstars warteten. Diese emotionalen Szenen, die sich im Vorfeld der Vertragsunterschrift von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain abspielten, belegen die Strahlkraft des sechsmaligen Weltfußballers. Mit ihm ist das Star-Ensemble um eine Attraktion reicher. Der "Zauberfloh" unterzeichnete einen Kontrakt bis 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Kylian Mbappé (22 Jahre, Marktwert: ca. 160 Mio. Euro)

Vor vier Jahren begann der Neymar-Hype in Paris, nun startet die Euphorie um Messi. Trotz der Qualitäten dieser beiden Ausnahmespieler sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, wer in PSG-Reihen der wohl wertvollste Spieler ist: Kylian Mbappé. Mit seinen erst 22 Jahren gehört dem Stürmer die Zukunft. Er ist jung, schnell und verfügt über einen außergewöhnlichen Torinstinkt. Seine 27 Ligue-1-Tore in 31 Spielen und acht Champions-League-Treffer in zehn Spielen aus der Vorsaison sind ein eindeutiger Beleg für die Klasse des Franzosen.

Weitere PSG-Stars: Was passiert mit Draxler, Kehrer, Di Maria und Co.?

Würde man eine zweite Top 11 von Paris Saint-Germain zusammenstellen, dürfte diese ebenfalls hohen Ansprüchen genügen. Auch die Spieler, die hinter den Messis, Neymars und Mbappés einzuordnen sind, verfügen über eine beachtliche individuelle Klasse. Das gilt sowohl für die deutschen Profis Julian Draxler und Thilo Kehrer als auch für die internationalen Stars wie Porto-Neuzugang Danilo Pereira, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Pablo Sarabia, Abdou Diallo, Leandro Peredes, Rafinha oder Torwart Keylor Navas.