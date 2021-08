PSG mit Riesenshow vor ausverkauftem Haus: So läuft die Messi-Präsentation am Samstagabend

Die verrückte Woche von Paris Saint-Germain geht weiter. Vier Tage nach der Unterschrift von Lionel Messi bis 2023 (plus ein Jahr Option) kommt es an diesem Samstag (21 Uhr, DAZN) zum bisherigen Höhepunkt. Beim Heimspiel gegen Racing Straßburg wird der Vizemeister wieder vor seinen Fans spielen dürfen: Eine Premiere seit März 2020, dem Beginn der Pandemie. So gut wie alle 47.929 Tickets waren bereits vor Wochen vergriffen, also bevor Messi überhaupt ein Thema war. "Jetzt hätten wir unser Stadion mit 300.000 Zuschauern füllen können", sagte PSG-Generaldirektor Jean-Claude Blanc. Anzeige

Durch die Messi-Verpflichtung haben die Klubverantwortlichen kurzfristig die Preise für die restlichen Plätze erheblich erhöht: Auf dem offiziellen Portal findet man noch Karten in Höhe von 800 Euro für die erste Reihe – und sogar für 1000 Euro auf der Ehrentribüne.

Und das, obwohl Messi nicht mal im Kader stehen wird. Nach zwei Trainingseinheiten braucht er noch mindestens zwei Wochen, um seine Pflichtspielpremiere feiern zu können. Nach diesem Wochenende wird die Elf von Mauricio Pochettino zweimal auswärts antreten (in Brest und Reims), bevor die Länderspielpause ansteht – für Messi unter anderem mit einem Duell gegen Neymar und Brasilien in der WM-Qualifikation (5. September).

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi verspricht "Abend voller Gänsehaut"

Erst am 11. September gegen Aufsteiger Clermont wird der Superstar also erstmals im Prinzenpark auflaufen. Die PSG-Anhänger werden ihn heute trotzdem sehen. Zusammen mit den anderen Neuzugängen (Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginho Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma) wird Messi 90 Minuten vor dem Anpfiff den Fans vorgestellt. Der Klub bereitet eine Riesenshow vor, die noch geheim bleiben soll. "Wir sind überglücklich, wieder vor unseren Fans spielen zu dürfen", sagte PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi. "Die Zuschauer werden diesen Tag lange in Erinnerung behalten. Wir haben viele Überraschungen parat, und die Emotionen werden mit der Vorstellung unserer Neuen hochkochen. Es wird mit Sicherheit ein Abend voller Gänsehaut."

Seit Freitag kann man nicht nur das neue Heimtrikot mit der Nummer 30 nicht mehr kaufen, sondern auch das weiße T-Shirt „Ici c’est Paris“, das Messi bei seiner Ankunft auf französischem Boden vergangenen Dienstag trug. Die 2000 verfügbaren Stücke waren in beiden Fanshops allesamt vergriffen – auch online ist das Shirt vorerst nicht mehr zu bestellen. Die Bosse planen, den Preis von 25 auf 40 Euro zu erhöhen. Ohne eine genaue Zahl mitzuteilen, ließ die Kommunikationsabteilung verlauten, dass noch nie in der PSG-Geschichte so viele Trikots innerhalb weniger Stunden für einen einzigen Spieler verkauft worden seien.

Messi-Transfer sorgt auch für Boom in den sozialen Medien

Auch in den sozialen Medien erlebt der Scheichklub einen noch nie da gewesenen Boom: Insgesamt waren in dieser historischen Woche 14,3 Millionen User auf den verschiedenen Kanälen des Klubs (Twitter, Facebook, Instagram) aktiv. Allein bei Twitter waren es seit Montag 3,8 Millionen User mehr als sonst. Am Dienstag, als Messi seinen Vertrag unterzeichnete, gab es 547 Millionen Klicks auf der Vereinshomepage, im Schnitt 12,7 Millionen User pro Video oder Story. Zum Vergleich: Das waren 600 Prozent mehr als in den ersten drei Tagen von Sergio Ramos in Paris.