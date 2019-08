Ohne Neymar: PSG verliert erstes Liga-Spiel gegen Stade Rennes

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat bereits am zweiten Spieltag der französischen Meisterschaft die erste Niederlage kassiert. Das Star-Ensemble von Trainer Thomas Tuchel verlor am Sonntagabend 1:2 (1:1) bei Pokalsieger Stade Rennes. Nicht dabei war der wechselwillige brasilianische Star Neymar, den Tuchel nach dessen Knöchelverletzung noch nicht in den Kader berufen hatte.