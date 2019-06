Bericht: Superstar Neymar will PSG verlassen - Philippe Coutinho als Nachfolger?

Neymar soll Wechsel nach Frankreich sogar bereuen

Niemand scheitert in der Champions League so spektakulär wie PSG - das musste auch Thomas Tuchel schmerzlich erfahren. ©

Das spanische Blatt berichtet auch, dass er in die spanische Primera Division zurückkehren wolle, um seiner Karriere dort neuen Schwung zu verleihen. Es ist sogar davon die Rede, dass Neymar den Wechsel zum französischen Meister bereue. Sein Vertrag läuft offiziell noch bis 2022. Angeblich soll sogar sein Ex-Klub FC Barcelona an eine Rückkehr ihres ehemaligen Offensiv-Stars nachdenken, allerdings vermeide man derzeit den direkten Kontakt, um die PSG-Verantwortlichen nicht in Aufruhr zu versetzen. Real Madrid soll ebenfalls bereits an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.