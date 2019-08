PSG-Sportdirektor verrät Stand im Neymar-Poker: "Er kann gehen, wenn..."

Fast täglich gibt es neue Meldungen im Transfer-Poker um Superstar Neymar. Was bisher bekannt ist: Der Brasilianer würde nur zwei Jahre nach seinem 222-Millionen-Euro-Rekordtransfer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gern wieder zurück an die alte Wirkungsstätte wechseln. Trotz wochenlangen Verhandlungen konnte bislang keine Einigung zwischen allen drei Parteien erzielt werden. Die Zeit wird knapp: Das Transferfenster schließt am Montag.