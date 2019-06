Bericht: PSG fordert irre Fantasie-Summe für Neymar - Dreiecks-Poker mit Griezmann?

Paris Saint-Germain will mögliche Interessenten für Superstar Neymar abschrecken - aber hat das auch Erfolg? Immer lauter werden die Stimmen, die den Brasilianer mit einer Rückkehr nach Spanien in Verbindung bringen, wo Real Madrid und Ex-Klub FC Barcelona locken. Bei PSG soll der 27-Jährige schon längst nicht mehr glücklich sein. "Ich will nicht mehr bei PSG spielen. Ich möchte zurück nach Hause gehen, von wo ich niemals hätte weggehen dürfen", sagte er laut Mundo Deportivo.