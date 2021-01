PSG bestätigt: Superstar Neymar fehlt bei Debüt von Tuchel-Nachfolger Pochettino gegen Saint-Etienne

Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain muss auch beim Debüt des neuen Coaches Mauricio Pochettino am Mittwoch (6. Januar, 21 Uhr) im Ligaspiel gegen AS Saint-Étienne ohne seinen Superstar Neymar auskommen. Nach seiner Knöchelverletzung sei der Brasilianer noch nicht wieder fit für die Partie, wie der Verein am Dienstag bekanntgab. Der 28-Jährige habe aber inzwischen das Training wieder aufgenommen, hieß es. Möglicherweise könnte Neymar beim Spiel gegen Stade Brest am kommenden Samstag wieder auf dem Platz stehen.

Anzeige