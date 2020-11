Nach Tuchel-Pleite gegen AS Monaco: So hart geht Frankreichs Presse mit PSG ins Gericht

Im Spitzenspiel der französischen Ligue 1 hat Paris Saint-Germain am Freitagabend bei der AS Monaco eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben und 2:3 verloren - nicht zuletzt aufgrund eines Doppelpacks des Ex-Leverkusen-Stürmers Kevin Volland. Zwar führt PSG die Tabelle weiterhin an, doch der Vorsprung auf die Monegassen ist auf vier Punkte geschmolzen. Lille und Marseille haben weniger Spiele absolviert, können noch näher herankommen.

