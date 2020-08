PSG-Matchwinner Eric-Maxim Choupo-Moting: Ein gefeierter Held, der aus dem Nichts kam

Ob Eric-Maxim Choupo-Moting sich das hätte träumen lassen? Der 31-Jährige zieht im Starensemble von Paris Saint-Germain kurz vor seinem Vertragsende am 31. August alle Blicke auf sich. Mit dem 2:1-Siegtreffer im Champions-League-Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo bescherte der gebürtige Hamburger dem französischen Klub am Mittwochabend die erste Halbfinal-Teilnahme der Vereinsgeschichte.

"Als ich eingewechselt wurde, sagte mir der Trainer, ich solle alles geben. Ich hatte Vertrauen in mich und in das gesamte Team. Wir haben nie die Hoffnung verloren, das Spiel zu drehen", sagte der Angreifer nach dem Match und ergänzte: "Es ist schwer zu beschreiben, wie ich mich fühle, es ist eine ganz besondere Geschichte. Als ich reinkam, sagte ich mir, dass wir mit einem solchen Team nicht nach Paris zurückkehren könnten. Ich sagte mir, dass im Leben alles möglich ist, dass jedes Spiel seine Geschichte hat. Ich bin sehr froh, dass es so funktioniert hat."

Choupo-Moting galt immer als guter, solider Bundesliga-Spieler, er stand beim Hamburger SV, dem 1. FC Nürnberg (als Leihgabe) sowie dem FC Schalke 04 unter Vertrag - aber eben auch beim FSV Mainz 05. Sein damaliger Trainer: Thomas Tuchel. Der hat den technisch starken Offensivspieler nie vergessen und holte ihn 2018 von Stoke City in die glitzernde französische Hauptstadt. Und das musste der deutsche Coach erstmal erklären.

Choupo-Moting oft Backup von Cavani

"Wir haben seit Wochen einen Ersatz für Cavani gesucht. Und die Gelegenheit, die sich uns angeboten hat, ist Maxim. Er ist ein Spieler auf Topniveau", sagte Tuchel damals über Choupo-Motings Rolle im Team. Der frühere Bundesliga-Profi galt lange Zeit als Backup für den inzwischen aus Paris verabschiedeten Edinson Cavani. Oft erhielt der 31-Jährige bei PSG nur Kurzeinsätze - so wie gegen Bergamo, als der Angreifer nach 79 Minuten für Mauro Icardi in die Partie kam und das entscheidende 2:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte.

"Neymars Dribblings, Mbappés Tempo, Icardis Effizienz - vergiss das ganze Kino, pack deine Vorurteile ein, der Held ist Choupo!", schreibt die französische Zeitung L’Équipe. Und der gebürtige Hamburger, der im Frühjahr 2018 mit Stoke in die Championship abgestiegen war, überraschte mit seinem Treffer auch die englischen Journalisten. "Das Spiel war noch nicht vorbei, der Flop von Stoke City, Choupo-Moting, hat es geschafft, der unwahrscheinliche Held zu werden...", schreibt die Sun.

Ohne Vertrag: Diese Top-Spieler sind noch auf Klub-Suche Edinson Cavani (von links), Mario Götze und Willian suchen noch einen neuen Verein für die kommende Saison. ©

Dass der kuriose Karriere-Weg von Choupo-Moting zu PSG führte, hat mit einigen glücklichen Fügungen zu tun. Nicht nur, dass sich Tuchel zur rechten Zeit an seinen früheren Weggefährten erinnerte. Auch, dass er 2011 nach Mainz wechselte, war tatsächlich höchst unwahrscheinlich. Vor neuneinhalb Jahren hatte Choupo-Moting eigentlich nämlich schon beim 1. FC Köln unterschrieben; ein defektes Fax-Gerät "sabotierte" den geplanten Transfer jedoch im letzten Augenblick. Köln versäumte die Wechselfrist, Mainz profitierte einige Monate später. Choupo-Moting traf so überhaupt erst auf Tuchel, der den im Hamburger Stadtteil Ottensen aufgewachsenen Sohn eines Kameruners und einer Deutschen nie vergaß.

Herrera: Choupo symbolisiert die familiäre Atmosphäre

Am Mikrofon von RMC Sport adelt nach dem Spiel auch Paris-Profi Ander Herrera den Umgang des 31-jährigen Matchwinners mit seiner aktuellen Situation. "Choupo, ich möchte über Choupo sprechen, er wird seinen Vertrag in ein paar Tagen beenden. Und er macht jedes Training so, als ob es das letzte seines Lebens war. Er symbolisiert die familiäre Atmosphäre im Team", sagte der frühere spanische Nationalspieler. Und auch Coach Tuchel lobte: "Es war die Zeit gekommen, dass Choupo-Moting eine großartige Partie macht. Er war außergewöhnlich." Ein Beweis für die Dankbarkeit des Teams: Megastar Neymar, sonst vor allem wegen seiner Eitelkeiten bekannt, gab seine Auszeichnung als Spieler des Spiels an Choupo-Moting weiter.

Dabei hätte Choupo-Moting die Endrunde der Champions League beinahe verpasst. Im Februar hatte Tuchel ihn noch von der offiziellen Spieler-Liste genommen, Ersatztorwart Marcin Bulka wurde für ihn nominiert. Erst für Cavani rückte er wieder ins Aufgebot. "Die Entscheidung hatte ihn sehr betroffen, aber was hätte es gebracht, seinen Groll zu zeigen", erklärte Papa Just Choupo-Moting, der ihn gleichzeitig berät. Es zeigt die besondere Mentalität des Norddeutschen, der seinen auslaufenden Vertrag Ende Juni um zwei Monate verlängerte - anders als Cavani.