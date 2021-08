PSG-Fans pfeifen Kylian Mbappé bei Heimspiel aus – Supertalent forciert wohl Abschied

Sollte der französische Nationalspieler seinen auslaufenden Kontrakt in Paris tatsächlich nicht verlängern, müsste PSG ihn eigentlich bis Ende August verkaufen, um noch eine Ablöse zu erzielen. Die Franzosen hatten den Stürmer 2017 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco verpflichtet. Laut Gazetta dello Sport will der 22-Jährige den PSG-Bossen seinen Wechselwunsch am kommenden Montag mitteilen. Zudem hatte die L'Equipe berichtet, dass Mbappé kein Interesse habe, an der Seite von Messi zu spielen.