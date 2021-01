Bericht: Arsenal, Leverkusen und Hertha BSC liefern sich Transfer-Dreikampf um PSG-Profi Julian Draxler

Julian Draxler spielt offenbar auch in den Planungen von Neu-Trainer Mauricio Pochettino keine Rolle. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Nationalspielers bei Paris Saint-Germain aus. Wenn der französische Meister noch eine Ablöse kassieren will, müsste ein Verkauf in diesem Winter erfolgen. Und es gibt offenbar schon ernsthaftes Interesse aus der Premier League und der Bundesliga.

