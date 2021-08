PSG-Transfer steht bevor: Lionel Messi offenbar am Dienstag zum Medizin-Check in Paris

Der Transfer-Hammer steht offenbar vor dem Abschluss: Lionel Messi soll noch am Dienstag zum obligatorischen medizinischen Check in Paris eintreffen und am Mittwoch bei einer Pressekonferenz offiziell als Neuzugang von Paris Saint-Germain vorgestellt werden. Dies melden unter anderem Télefoot und L'Èquipe sowie Transfer-Experten in den sozialen Netzwerken. Offenbar haben sich beide Seiten auf ein Engagement geeinigt. Zuvor waren bereits Details zu Messis vermeintlicher Rückennummer sowie zum möglichen Gehalt durchgesickert. Dem Vernehmen nach soll der 34-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre erhalten.

