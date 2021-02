Schock für PSG: Neymar schwerer verletzt - Ausfall für Top-Duelle gegen FC Barcelona droht

Derbe Hiobsbotschaft für Paris Saint-Germain und Trainer Mauricio Pochettino: Wie der französische Hauptstadtklub am Donnerstag mitteilte, hat sich Superstar Neymar schwerer verletzt. Demnach erlitt der Brasilianer am Mittwochabend beim 1:0-Sieg im Pokal gegen Caen eine Läsion des linken Adduktoren. Man gehe nach Tests davon aus, dass der Angreifer rund vier Wochen ausfällt – und damit womöglich für das gesamte Achtelfinale der Champions League.

Dort trifft der Vorjahresfinalist am nächsten Dienstag zunächst im heimischen Prinzenpark auf den FC Barcelona. Diese Partie wird Neymar in jedem Fall verpassen. Das Rückspiel bei den Katalanen findet am 10. März statt – also fast genau in einem Monat. Unklar, ob Pochettino dann schon wieder mit Neymar rechnen kann.