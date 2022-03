Heftige Pfiffe gegen Messi und Neymar: Fan-Proteste überschatten PSG-Sieg

Eine Wiedergutmachung war es nicht: Paris Saint-Germain hat im ersten Spiel nach dem enttäuschenden Scheitern an Real Madrid in der Champions League gewonnen. In der Ligue 1 setzte sich das Star-Ensemble um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé deutlich mit 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht Girondins Bordeaux durch. Trotz der überzeugenden Leistung und Toren von Mbappé (24.), Neymar (52.) und Leandro Paredes (61.) waren die Fans des Hauptstadtklubs keineswegs zufrieden. Über das gesamte Spiel gab es deutliche Unmutsbekundungen.

