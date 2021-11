Bericht: PSG an Transfer von Vinicius Junior interessiert - Real-Star soll Mbappé bei einem Abgang ersetzen

Sollte Superstar Kylian Mbappé Paris St. Germain am Saisonende verlassen, hat der französische Topklub bereits einen Nachfolger ins Auge gefasst: Vincius Junior von Real Madrid soll im Fokus der Startruppe stehen. Das berichtet ABC. Der Brasilianer soll ein Vertrag für sechs Jahre unterschreiben und bei einem Wechsel angeblich ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro kassieren.

Pikant: Mbappé wird seit Monaten mit den Spaniern in Verbindung gebracht. Ein Wechsel im Sommer scheiterte , weil PSG ein Angebot über 200 Millionen Euro von Real ablehnte. Im kommenden Sommer endet der Vertrag von Mbappé in Paris, dann dürfte er ablösefrei bei den Königlichen unterschreiben. Wird dann Vinicius sein Nachfolger?

Der Nationalspieler absolviert bisher eine ganz starke Saison. Für Real traf er in 13 Ligaspielen acht Mal, gab dazu drei Vorlagen. In der Champions League knipste er in fünf Spielen zwei mal, gab dazu noch vier Vorlagen. Sein Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2024. Sollte Paris ihn wirklich bei einem Abgang von Mbappé holen wollen, dürfte das nicht ganz billig werden. Doch Geld spielt bei dem Klub, der von Katar gesponsert wird, bekanntermaßen keine Rolle.