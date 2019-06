PSG-Stützpunkte im Ausland: Tuchel-Nachwuchs spielt bald in deutschen Amateurligen

PSG-Trainer Thomas Tuchel ist bald auf Talentsuche in Deutschland unterwegs. Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain hat bekanntgegeben, in Zukunft auch im Nachbarland nach Nachwchs-Talenten zu suchen. Der Ligue-1-Meister will eine Fußball-Akademie für Jugendliche in Nordrhein-Westfalen eröffnen - die Standorte sind Düsseldorf und Oberhausen, wie der Klub mitteilte. PSG arbeitet dabei mit der Football Academy Düsseldorf GmbH zusammen. Bereits im Sommer soll es sogenannte Entdeckungstage geben, dann können junge Spieler aus Deutschland an Trainings-Camps teilnehmen. Ab September soll die Akademie dauerhaft und ganzjährig an den beiden Standorten mit den Jugendlichen zusammenarbeiten.

Auf der deutschen Webseite des Klubs heißt es, dass Jungen und Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren an der Akademie professionell trainieren könnten. Ziel sei die Teilnahme an Freundschaftsspielen, regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerben. "Diese Akademie wird es Paris Saint-Germain ermöglichen, seine Vision vom Fußball mit jungen Deutschen zu teilen, die von dem qualitativ hochwertigem Training profitieren werden", sagte PSG-Trainer Tuchel.

Erste Vereine in Deutschland bereits bekannt

Die ersten deutschen Vereine, die mit dem Hauptstadtklub zusammenarbeiten, sind der SV Adler Osterfeld aus Oberhausen und der DSV 04 Lierenfeld in Düsseldorf. "In Lierenfeld und Osterfeld werden je zwei Jungenmannschaften und ein Mädchenteam von bei uns ausgebildeten Trainern betreut und in der nächsten Saison am Ligenbetrieb teilnehmen", sagte Ranisav Jovanovic, Pressesprecher der Football Academy und ehemaliger Bundesliga-Spieler vom FSV Mainz und Fortuna Düsseldorf, der Bild.

Stützpunkte in ganz Deutschland als Ziel

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen wolle man laut Jovanovic Stützpunkte errichten, sondern in ganz Deutschland. "Im nächsten Jahr wollen wir in Nordrhein-Westfalen insgesamt vier Standorte haben, in drei Jahren in jedem Bundesland mindestens einen."

Ligabetrieb in Trikot von Paris Saint-Germain

Das Kuriose: Die Vereine werden nicht mit ihren üblichen Klub-Trikots auflaufen, sondern mit Jerseys von Paris Saint-Germain - auch der Name wird sich verändern. So werden die betroffenen Mannschaften des DSV 04 Lierenfeld künftig SG Lierenfeld/PSG heißen. Der Vize-Vorsitzende des Vereins Norbert Kaufmann verspreche sich davon allerdings keinen finanziellen Gewinn, "sondern einen Nutzen fürs Image, weil wir im gleichen Atemzug mit PSG genannt werden", erklärte er.

