Kabinen-Wut, Schiri-Attacke: Berichte über aggressives Verhalten der PSG-Bosse Al-Khelaifi und Leonardo 

Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo von Paris Saint-Germain haben nach dem Champions-League-Aus in Madrid offenbar die Nerven verloren. Spanische Medien berichten von verbalen Attacken während der Partie gegen Real in der Loge, von einer Wutrede in der PSG-Kabine und aggressivem Verhalten gegenüber der Schiedsrichter sowie einem Mitarbeiter der Königlichen.