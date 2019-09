Champions League kompakt: PSG schlägt Real Madrid dank di Maria - Gündogan führt ManCity zum Sieg

Paris St. Germain - Real Madrid 3:0 (2:0)

Angel di Maria hat Paris St. Germain und Trainer Thomas Tuchel einen überragenden Start in die Champions-League-Saison beschert. Der argentinische Nationalspieler traf beim 3:0 (2:0) gegen seinen Ex-Klub Real Madrid doppelt (14. und 33.) und sorgte damit dafür, dass der französische Nationalspieler mit einer glänzenden Ausgangsposition in die restlichen fünf Gruppenspiele geht. Thomas Meunier (90.) erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:0. Real steht hingegen bereits ein wenig unter Druck: Gegen die übrigen Gegner FC Brügge und Galatasaray Istanbul, die sich 0:0 trennten, dürfen sich die Königlichen nun wohl keinen Ausrutscher leisten, wenn man als Erster ins Achtelfinale einziehen will.