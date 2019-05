Bericht: Wegen sportlicher Misserfolge - Katar erwägt PSG-Ausstieg

Wieder war Paris Saint-Germain vor der Saison mit großen Titelhoffnungen angetreten und wieder steht am Ende der Spielzeit nur die Meisterschaft zu Buche. Während in der Champions League - die in der französischen Hauptstadt höchste Priorität genießt - schon im Achtelfinale Schluss war, scheiterte das Team von Trainer Thomas Tuchel erst im Finale des nationalen Pokals an Stade Rennes. Die Investoren aus Katar, die den Klub durch enorme Ausgaben erst in neue sportliche Höhen geführt haben, sind angesichts der geplatzten Titelträume unzufrieden - und sollen laut Le Parisien sogar einen mittelfristigen Ausstieg erwägen.