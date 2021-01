PSG-Sportdirektor Leonardo über Tuchel-Aus: "Zyklus näherte sich dem Ende"

"Es geht nur um den Zyklus und seiner näherte sich dem Ende", sagte Leonardo gegenüber France Football. "Wir hatten das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit war, uns zu verändern, um unserer Saison einen neuen Schub zu geben. Ein Coach ist ein bisschen wie ein Arzt, der ihnen je nach den Bedürfnissen des Teams verschiedene Medikamente gibt. Aber was er vorschlug, passte nicht so richtig", kritisierte der Sportdirektor die Ideen von Tuchel.