In Trainingswoche: PSG-Star Neymar fliegt nach Madrid zum Tennis - Tuchel nicht erfreut

Neymar und Paris Saint-Germain: Nach dem Ende der Transfer-Saga im Sommer schien Ruhe um den PSG-Superstar eingekehrt zu sein. Doch nun macht der Brasilianer mit der nächsten Aktion auf sich aufmerksam. In der Woche vor dem Liga-Spiel gegen den Tabellen-Fünften OSC Lille (Freitag, 20.45 Uhr) hat der 27-Jährige die Davis-Cup-Endrunde in Madrid besucht. Neymar war auf Einladung seines Ex-Teamkollegen beim FC Barcelona, Gerard Piqué (Turnier-Mitverantwortlicher) , am Dienstag der Star-Gast beim neu gestalteten Nationen-Turnier. Am Donnerstag hat sich nun PSG-Trainer Thomas Tuchel wenig erfreut über den Trip seines Profis gezeigt.

Angesprochen auf die Neymar-Personalie antwortete Tuchel auf der Spieltags-PK: "Ich bin nicht sein Vater, noch die Polizei, Mag ich diesen Trip? Nein", so der Ex-BVB-Trainer deutlich. Allerdings stellte der 46-Jährige auch klar, nicht wütend über den Kurztrip in der Trainingswoche zu sein. So stellte er dem zuletzt verletzten Brasilianer sogar einen Einsatz in der Startelf in Aussicht. Neymar habe während der Länderspielpause "mehr als alle anderen" getan, lobte Tuchel. "Er hat einen guten Job gemacht und kann morgen spielen, wenn alles gut läuft."