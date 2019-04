Strafe für PSG-Star Mbappé? Thomas Tuchel setzt Top-Stürmer offenbar auf die Bank

Der französische Meister Paris Saint-Germain kann am Mittwochabend (19 Uhr) beim FC Nantes die vierte Meisterschaft in Folge perfekt machen. In den vergangenen beiden Partien gegen RC Straßbourg (2:2) und den direkten Verfolger OSC Lille (1:5) verpassten Trainer Thomas Tuchel und der Hauptstadtklub ihre Chance. Nach dem Debakel gegen den Pépé-Klub Lille machte PSG-Superstar Kylian Mbappé eine Bemerkung, die Tuchel nicht gefiel - jetzt setzt ihn der deutsche Trainer offenbar auf die Bank. Das berichtet zumindest die französische Boulevardzeitung Le Parisien.