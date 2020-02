Vor Rückkehr mit PSG: Deshalb dachte Thomas Tuchel an einen vorzeitigen Rücktritt beim BVB

Das letzte Treffen gab es am 30. Mai 2017 im Dortmunder Hotel L´Arivee. Ausgerechnet an dem Ort, an dem es wenige Wochen zuvor einen Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus des BVB gegeben hatte. Das Gespräch zwischen den Klubbossen Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc und Trainer Thomas Tuchel, der sein Team gerade zum Pokalsieg – dem ersten Titel nach fünf Jahren geführt hatte – dauerte nur 20 Minuten. Dann war die Ehe nach zwei Jahren und trotz Vertrags bis 2018 geschieden.

Irrer Plan: Türkgücü München will bei Aufstieg in die 3. Liga in den Westen umziehen

BVB-Boss Watzke hielt sein Versprechen nicht

Tuchel dachte über vorzeitigen BVB-Rücktritt nach

Streitpunkt: Bombenattentat auf BVB-Bus

Endgültig eskalierte die Auseinandersetzung dann rund um das Bombenattentat am 11. April 2017. Nur wenige Zentimeter neben ihm hatten sich mehrere Metallsplitter in Tuchels Kopfstütze gebohrt, die ihn hätten töten können, Verteidiger Marc Bartra wurde an der Hand schwer verletzt. Dennoch musste der BVB im Viertelfinale der Champions League gegen den AS Monaco nur einen Tag nach dem Anschlag antreten, was viele Spieler – und auch Tuchel – im Nachhinein beklagten. Watzke wurde dabei aus seiner Sicht in eine Ecke gedrängt, die er nie für möglich gehalten hätte: Er stand als eiskalter Technokrat dar, Tuchel wurde für seine Menschlichkeit gelobt. Dass sein letzter Termin mit Watzke und Co. ausgerechnet in dem Hotel des Anschlags stattfand, passt da ins Bild. Denn dieser Ort spielte am Ende doppelt Schicksal – für den BVB und für Tuchel.