Tuchel nicht der Erste: So spektakulär scheiterte PSG schon in der Champions League

Die bittere 1:3-Niederlage in letzter Minute manifestiert den eindeutigen Trend: PSG kann in der Champions League trotz Millionen-Ausgaben in neue Spieler einfach nicht weit kommen. Noch nie erreichten die Franzosen das Halbfinale, niemand scheiterte in den vergangenen Jahren so oft so früh und so spektakulär wie Paris Saint-Germain. Die schlimmste Klatsche bleibt das 1:6 in Barcelona vor zwei Jahren, als Julian Draxler, Kevin Trapp & Co. einen 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel noch vergeigten. Der SPORTBUZZER zeigt, wie PSG in den vergangenen Jahren in der Champions League floppte.