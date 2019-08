Thomas Tuchel bei PSG-Profis in der Kritik: Diese Rolle spielt Julian Draxler

Drei Punkte aus zwei Spielen hat Paris Saint-Germain in der noch jungen Saison bislang geholt. Aktuell steht der französische Serienmeister (sechs Titel in den vergangenen sieben Jahren) in der Ligue 1 nur auf Rang acht. Der deutsche Trainer Thomas Tuchel erlebt also schwere Zeiten in Paris. Vor allem das verlorene Spiel bei Stade Rennes (1:2) hat heftige Kritik ausgelöst.